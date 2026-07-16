Serangan AS ke Dekat Rumah Sakit Anak Penderita Kanker di Ahvaz adalah Kejahatan Pengecut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Esmail Baqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, hari ini, Kamis 25 Tir, mengecam keras serangan Amerika Serikat tadi malam ke sebuah lokasi di dekat Rumah Sakit Shahid Baqaei Ahvaz.

Baqaei menjelaskan bahwa Rumah Sakit Shahid Baqaei, pusat perawatan anak-anak penderita kanker di Ahvaz, tadi malam dievakuasi setelah serangan Amerika ke sebuah lokasi di dekat rumah sakit tersebut. Ia mengatakan:

“Serangan brutal ini, yang mengingatkan pada kejahatan Israel terhadap pusat-pusat medis, menyebabkan penderitaan dan kecemasan berat bagi anak-anak yang dirawat, serta mengakibatkan evakuasi segera 211 pasien yang sedang menjalani kemoterapi.”

Juru bicara diplomasi Iran itu, melalui jejaring sosial X, menyebut tindakan Amerika Serikat tersebut sebagai “kejahatan perang yang pengecut”. Ia menulis:

“Ini merupakan kejahatan perang yang pengecut terhadap manusia-manusia paling tak berdosa — anak-anak yang dengan berani sedang berjuang untuk hidup mereka.”

Di akhir pernyataannya, Baqaei menyinggung diamnya para pengklaim palsu hak asasi manusia terhadap kejahatan ini. Ia menambahkan:

“Mereka yang terus-menerus berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi dengan sengaja menutup mata terhadap penargetan rumah sakit dan pusat-pusat medis, telah kehilangan kredibilitas moral mereka.”