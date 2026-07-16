Pakistan: Meningkatnya Ketegangan antara Iran dan Amerika Tidak Menguntungkan Siapa Pun

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Tahir Hussain Andrabi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, dalam konferensi pers mingguannya mengatakan: Islamabad menyatakan keprihatinan atas meningkatnya kembali ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, serta terus memantau perkembangan kawasan dengan saksama. Pakistan meminta semua pihak untuk menahan diri.

Ia menambahkan: Pelaksanaan Nota Kesepahaman Islamabad harus terus berlanjut. Pakistan tetap meyakini bahwa penyelesaian perbedaan hanya dapat dilakukan melalui dialog dan perundingan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak menguntungkan siapa pun, dan Pakistan menekankan kelanjutan perdagangan serta kelancaran pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan juga menegaskan bahwa situasi tidak normal di Selat Hormuz turut memengaruhi negara-negara Global South. Menurutnya, solusi bagi semua perselisihan terletak pada dialog dan diplomasi. Pakistan akan terus mendorong semua pihak untuk menghindari perang dan peningkatan konflik.