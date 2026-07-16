Analisis “Al-Akhbar”: Masuknya Iran secara Langsung dalam Membela Perlawanan Mengubah Perimbangan Regional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dalam laporan ini disebutkan bahwa dukungan Iran terhadap perlawanan sejak pendudukan Lebanon pada tahun 1982 hingga kini terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Namun, perkembangan setelah perang tahun 2024 telah membawa peran tersebut memasuki tahap baru.

Penulis analisis itu berpendapat bahwa Teheran, dengan penilaian bahwa penghapusan perlawanan akan memengaruhi keamanan strategis Iran dan keseimbangan regional, telah mengambil pendekatan yang lebih aktif. Hal inilah yang menyebabkan berubahnya perhitungan pihak lawan.

Menurut Al-Akhbar, perubahan ini tidak hanya berdampak pada ranah militer, tetapi juga membawa konsekuensi politik dan strategis. Peningkatan biaya keamanan dan ekonomi telah membuka jalan menuju perundingan serta terbentuknya persamaan-persamaan baru.

Analisis tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa, menurut pandangan penulis, masuknya Iran secara langsung dalam membela perlawanan telah mencegah terwujudnya proyek penghapusan perlawanan serta mencegah perubahan perimbangan politik dan keamanan di Lebanon maupun kawasan.