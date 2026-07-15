Persamaan baru rakyat Yaman melawan agresor Saudi

Dilansir kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, angkatan bersenjata Yaman melalui media perang mereka, mengeluarkan peringatan keras kepada semua maskapai penerbangan tentang larangan terbang di wilayah udara Saudi.

Angkatan tersebut menekankan bahwa perusahaan internasional harus «menganggap serius peringatan ini sampai blokade Bandara Internasional Sanaa dicabut». Dengan demikian, Sanaa telah menerapkan persamaan «bandara melawan bandara dan blokade melawan blokade».

Sanaa dalam pernyataan ini menegaskan komitmennya untuk memecahkan blokade Yaman dan, dengan mengancam akan memperluas serangan ke bandara-bandara Saudi jika perang terjadi, menyatakan bahwa penghentian operasi Bandara Sanaa selama bertahun-tahun adalah «kejahatan kemanusiaan» yang mempengaruhi jutaan warga sipil.

Peringatan ini dikeluarkan setelah Yahya Sarea, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan serangan ke Bandara Internasional Abha di pedalaman Arab Saudi dengan sejumlah rudal balistik dan drone.

Ia menegaskan bahwa operasi ini telah berhasil mencapai semua tujuannya dan dianggap sebagai pesan pertama dalam menanggapi agresi terhadap Bandara Internasional Sanaa; ia juga menambahkan bahwa jika blokade terhadap bandara-bandara Yaman terus berlanjut, proses pembalasan akan diperluas.