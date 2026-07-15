Trump: Serangan dahsyat ke Iran akan terus berlanjut

Dilansir kantor berita ABNA, «Donald Trump», Presiden AS, dalam wawancara dengan Fox News mengklaim bahwa Washington memberikan «pukulan yang sangat keras» kepada Iran.

Ia juga menyatakan bahwa serangan ini akan terus berlanjut sampai ia sendiri memutuskan untuk menghentikannya.

Trump mengklaim bahwa AS akan menargetkan Iran dengan kekuatan penuh malam ini, besok, dan lusa, dan pada tahap akhir, pembangkit listrik dan jembatan-jembatan Iran akan menjadi sasaran.

Ia juga memperkeras nada ancamannya dengan mengklaim: jika Iran tidak setuju untuk kembali ke meja perundingan, kami akan menargetkan semua jembatan di negara ini.

Trump melanjutkan kebohongannya dengan mengklaim bahwa pada hari Selasa AS telah mengadakan pembicaraan dengan Iran dan mendorong negara itu untuk mencapai kesepakatan.

Presiden teroris AS mengatakan bahwa ia tidak akan menandatangani kesepakatan yang tidak menjamin Iran tidak memiliki senjata nuklir.

Ia mengklaim bahwa Iran berjarak dua minggu dari memiliki senjata nuklir, dan pemboman situs-situs nuklir Iran telah mencegah Tehran memperoleh senjata nuklir.