Dilansir kantor berita ABNA, «Brad Cooper», kepala staf komando pasukan AS di wilayah yang disebut CENTCOM, Selasa malam waktu setempat mengklaim: «Selama tujuh hari terakhir, Iran dengan sengaja menyerang tujuh kapal dagang, menargetkan warga sipil di seluruh wilayah, yang mengakibatkan tewas, hilang, atau luka-luka terhadap hampir dua belas awak sipil.»

Pejabat militer AS ini, bersamaan dengan pengumuman putaran baru serangan terhadap Iran, mengumumkan dimulainya kembali blokade laut pelabuhan-pelabuhan Iran atas perintah langsung Donald Trump, Presiden AS – sebuah langkah yang oleh para analis dianggap sebagai upaya putus asa untuk menutupi kekalahan di lapangan.

Hal ini terjadi sementara bahkan media Barat mengakui bahwa militer AS menghadapi tantangan teknis dan operasional berat dalam melaksanakan blokade semacam itu, dan putaran sebelumnya juga gagal; pemerintah AS yang gemar berperang, dengan melanggar nota kesepahaman Islamabad dan memulai kembali konflik, telah mempertaruhkan keamanan perdagangan internasional.

Angkatan bersenjata Republik Islam Iran selalu menegaskan bahwa keamanan kawasan adalah garis merah bagi mereka, dan gerakan provokatif musuh telah dan akan mendapat respons yang menghancurkan dan defensif dari angkatan bersenjata negara kita.

Mereka juga menegaskan bahwa ancaman kosong Washington tidak akan menggoyahkan tekad bangsa dan angkatan bersenjata dalam mempertahankan kedaulatan nasional.