Pernyataan Hizbullah menyusul wafatnya mantan Emir Qatar

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Hizbullah Lebanon kemarin menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Hamad bin Khalifa Al Thani, mantan Emir Qatar, dan menyebutkan sikap-sikapnya dalam mendukung Lebanon, rakyatnya, dan perlawanan di berbagai periode, serta kunjungannya ke pinggiran selatan Beirut dan kota Bint Jbeil.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Hizbullah disebutkan: «Emir Qatar yang wafat memainkan peran penting dalam mendukung Lebanon dan berdiri di sisi rakyat negara ini di masa-masa sulit, terutama mendukung pasukan perlawanan selama agresi rezim Zionis pada tahun 2006. Ia juga memberikan bantuan amal untuk rekonstruksi desa-desa yang hancur.»

Hizbullah Lebanon mengapresiasi sikap Emir Qatar yang wafat dalam mendukung isu-isu penting negara-negara Arab dan Islam, dan yang terpenting di antaranya adalah isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina di hadapan para penjajah Zionis.