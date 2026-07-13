Ledakan dahsyat di pangkalan-pangkalan penjajah Amerika di Kuwait dan Yordania

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip media, ledakan mengguncang pangkalan-pangkalan penjajah Amerika di Kuwait dan gema suara ledakan tersebut terdengar di wilayah Irak.

Sebelumnya, media juga melaporkan terdengarnya suara ledakan dahsyat di pangkalan udara "Muwaffaq as-Salti" di Yordania yang dimiliki oleh militer Amerika, serta di Armada Kelima Amerika di Bahrain.

Berdasarkan laporan ini, serangan rudal ke pangkalan udara "Muwaffaq as-Salti" di Yordania menyebabkan ledakan besar dan guncangan seperti gempa bumi di pangkalan tersebut.

Berdasarkan laporan ini, pergerakan pesawat di bandara Amman juga ditangguhkan.

Situs berita "Filastin al-Aan" juga melaporkan bahwa ledakan lainnya mengguncang pangkalan Raja Hussein di Yordania.

Saluran televisi "Al-Ghadir" juga melaporkan bahwa ledakan mengguncang pangkalan-pangkalan Amerika di Bahrain.

"Filastin al-Aan" juga melaporkan terjadinya ledakan dahsyat di Armada Kelima Amerika di Bahrain dan menambahkan bahwa rudal menghantam dua sasaran di pangkalan militer Amerika di Bahrain.

Kementerian Dalam Negeri Bahrain dalam pernyataan resmi mengumumkan aktifnya sirine peringatan di negara tersebut dan meminta warga untuk tetap tenang serta mengikuti petunjuk keselamatan.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Bahrain yang dipublikasikan di jejaring sosial X, seluruh warga negara dan warga asing yang tinggal diminta untuk tetap tenang, menuju ke tempat-tempat aman, dan mengikuti berita serta pengumuman tambahan hanya dari sumber resmi dan media negara tersebut.

Pihak berwenang Bahrain belum memberikan rincian lebih lanjut tentang penyebab pasti dari peristiwa ini (kemungkinan latihan atau keadaan darurat).

Serangan Korps Pengawal Revolusi terhadap posisi-posisi dan pangkalan-pangkalan penjajah Amerika di kawasan dilakukan sebagai tanggapan atas agresi pasukan Amerika terhadap beberapa titik di Iran.