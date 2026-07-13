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Saingan Netanyahu unggul dalam jajak pendapat pemilihan Israel

13 Juli 2026 - 10:05
News ID: 1839550
Source: ABNA
Saingan Netanyahu unggul dalam jajak pendapat pemilihan Israel

Menurut jajak pendapat terbaru di wilayah pendudukan, partai «Yesh Atid» yang dipimpin oleh Eisenkot telah melampaui partai «Likud», dan hal ini merupakan pukulan baru bagi posisi genting Netanyahu menjelang pemilihan 27 Oktober.

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, berdasarkan data lembaga «Kanter», partai «Yesh Atid» meraih 24 kursi, mengungguli partai «Likud» dengan 23 kursi.

Selain itu, dalam indeks popularitas pribadi, Eisenkot juga unggul atas Netanyahu dengan 41% berbanding 37%.

Analisis komposisi kursi menunjukkan bahwa blok penentang kabinet memiliki 68 kursi, berbanding dengan blok pendukung Netanyahu yang memiliki 52 kursi — situasi yang dengan jelas menggambarkan kedalaman krisis internal dan isolasi politik perdana menteri rezim Zionis menjelang pemilihan yang akan datang.

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