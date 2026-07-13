Saingan Netanyahu unggul dalam jajak pendapat pemilihan Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, berdasarkan data lembaga «Kanter», partai «Yesh Atid» meraih 24 kursi, mengungguli partai «Likud» dengan 23 kursi.

Selain itu, dalam indeks popularitas pribadi, Eisenkot juga unggul atas Netanyahu dengan 41% berbanding 37%.

Analisis komposisi kursi menunjukkan bahwa blok penentang kabinet memiliki 68 kursi, berbanding dengan blok pendukung Netanyahu yang memiliki 52 kursi — situasi yang dengan jelas menggambarkan kedalaman krisis internal dan isolasi politik perdana menteri rezim Zionis menjelang pemilihan yang akan datang.