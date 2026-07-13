Reuters: Harga minyak naik seiring meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Reuters, harga minyak dunia dalam perdagangan hari ini mengalami kenaikan lebih dari 2%.

Berdasarkan laporan ini, meningkatnya ketegangan dan bentrokan militer antara Iran dan AS di kawasan, serta berkurangnya pasokan minyak melalui Selat Hormuz, merupakan faktor terpenting dalam kenaikan harga minyak di pasar global.

Komando Pusat militer teroris AS (CENTCOM) beberapa jam sebelumnya telah mengumumkan dimulainya gelombang serangan lain terhadap Iran dengan dalih mengurangi kemampuan militer Teheran dalam membidik kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.