IRGC Merilis Rekaman Serangan ke Pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA– Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merilis rekaman serangan rudal dan drone mereka terhadap pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait, yang dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan agresi terbaru Amerika dan pelanggaran komitmen terhadap Iran.

Rekaman yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara IRGC meluncurkan operasi gabungan rudal dan drone terhadap posisi militer AS setelah serangan Amerika menargetkan lokasi di pantai selatan Iran.

IRGC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan awal terhadap agresi AS, di mana 85 target militer AS di Bahrain dan Kuwait terkena serangan.

“Setelah peristiwa epik yang diciptakan oleh bangsa Iran yang agung dalam pemakaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mulia dari Pemimpin Umat Islam yang gugur, rezim AS yang agresif, yang dimensi kekalahannya semakin terlihat dari hari ke hari, sekali lagi mengulangi kebiasaannya melanggar perjanjian, melanggar gencatan senjata dan kesepahaman Islamabad dengan melancarkan serangan udara terhadap sejumlah pangkalan pesisir dan stasiun sipil di pantai selatan Iran pada Rabu pagi,” kata IRGC.

“Sebagai respons awal terhadap agresi ini, pasukan angkatan laut dan udara IRGC, melalui operasi gabungan rudal dan drone, menghancurkan 85 instalasi militer utama AS di Pelabuhan Salman, Pangkalan Angkatan Laut Kelima (AS) di Bahrain, dan Pangkalan Udara Ali Salem di Kuwait, dan menembak jatuh sebuah drone MQ-9 musuh yang mencoba mengganggu operasi tersebut,” tambah pernyataan itu.

Pengumuman IRGC tersebut disampaikan setelah pasukan AS melakukan serangan udara di beberapa bagian provinsi Hormozgan, Bushehr, dan Khuzestan di Iran pada Rabu pagi, yang mengakibatkan gugurnya seorang anggota Angkatan Laut IRGC.

Media Iran melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di dekat Kabupaten Sirik dan Pulau Qeshm di Provinsi Hormozgan setelah serangan AS. Seorang koresponden IRIB mengatakan proyektil musuh melukai beberapa orang di pelabuhan perikanan dan perdagangan Sirik.

Seorang pejabat pelabuhan dan maritim provinsi juga melaporkan asap hitam mengepul di belakang pasar ikan di Bandar Abbas, mengatakan bahwa itu disebabkan oleh proyektil musuh yang menghantam dermaga perikanan dan membakar beberapa perahu nelayan setempat.

Serangan AS terbaru ini menyusul serangkaian perselisihan yang merupakan pelanggaran gencatan senjata dan Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani setelah negosiasi antara kedua belah pihak.

Para pejabat Iran telah berulang kali mengatakan bahwa tindakan Washington merupakan pelanggaran terhadap komitmennya dan memperingatkan bahwa Angkatan Bersenjata akan menanggapi setiap agresi.