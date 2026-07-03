Laporan Detik-detik Kedatangan Pejabat Asing di Teheran untuk Memberikan Penghormatan Terakhir kepada Pemimpin Iran yang Gugur 

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA- Pada pagi hari Jumat (3/7) bersamaan dengan kedatangan tamu resmi, upacara penyambutan delegasi internasional dengan kehadiran pejabat politik Iran dimulai di Bandara Internasional Mehrabad di Teheran.

Imam Ali Rahman, Presiden Tajikistan, Presiden Irak, Wakil Presiden Kongres Rakyat Tiongkok, Presiden Wilayah Kurdistan Irak, Judet Yilmaz, Wakil Presiden Turki, Mikhail Kavlashvili, Presiden Georgia, Perdana Menteri Armenia, dan Nuruddin Ismailov, Ketua Parlemen Uzbekistan dan Ketua Parlemen Kyrgyzstan, termasuk di antara pejabat yang tiba di negara itu sebelum tengah hari.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, selain hampir 100 negara atau delegasi resmi, atau tokoh dan kelompok masyarakat, 8 kepala negara dan 12 pembicara akan hadir pada upacara perpisahan jenazah Tuan Shahid Iran.