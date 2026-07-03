Klaim Joseph Aoun: Suriah tidak bermaksud ikut campur di Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri pemerintah pemberontak di Damaskus, Presiden Lebanon mengumumkan bahwa kunjungan resmi ini sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran tentang campur tangan Damaskus dalam urusan dalam negeri Lebanon.

Joseph Aoun, Presiden Lebanon, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri pemerintah pemberontak di Damaskus, Asad Al-Shibani, mengatakan: "Kunjungan Menteri Luar Negeri Suriah ke Lebanon hari ini akan menghilangkan kekhawatiran sebagian warga Lebanon tentang niat Presiden Suriah, Ahmed al-Shara, untuk ikut campur di Lebanon, dan pertemuan ini menegaskan kepalsuan dari apa yang diisukan, terutama karena tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang sehat antara kedua negara berdasarkan saling menghormati dan tidak campur tangan satu sama lain. urusan."

Presiden Lebanon menambahkan: delegasi Suriah menekankan pentingnya kerja sama bilateral melalui lembaga hukum kedua pemerintah; Tidak melalui kelompok mana pun untuk ikut campur dalam urusan Lebanon.

Kementerian Luar Negeri Suriah juga mengumumkan bahwa dalam pertemuan ini, Asad Al-Shibani membahas perkembangan terkini regional dan internasional, serta memperkuat hubungan bilateral berdasarkan prinsip bertetangga yang baik.

Menekankan kepatuhan Beirut terhadap prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain, presiden Lebanon mengatakan: "Sama seperti Damaskus yang peduli terhadap stabilitas Beirut, kami juga menekankan stabilitas dan keamanan Suriah."

Menurut media Lebanon, setelah pertemuan ini, Aoun, dalam membenarkan perjanjian kontroversial baru-baru ini dengan penjajah Zionis, menekankan bahwa manfaat Lebanon pada tahap kritis ini adalah, selain menggunakan posisi pendukung Uni Eropa dan negara-negara Teluk Persia, mereka juga tidak mengabaikan dukungan Amerika Serikat untuk mencapai solusi, seperti "formula kerangka kerja".

Dia mengklaim bahwa “formula kerangka kerja tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku di Lebanon dan berupaya untuk menjamin sepenuhnya hal tersebut.”

Hal ini terjadi ketika pemerintah Lebanon dikatakan telah memberikan kelonggaran yang besar kepada penjajah selama perundingan langsung dengan rezim Zionis, sampai-sampai suara Nabih Berri, ketua parlemen Lebanon, disuarakan dan ia telah mengumumkan bahwa ia tidak akan mengizinkan persetujuan perjanjian ini bersama dengan anggota parlemen lainnya.

Namun penandatanganan perjanjian ini mendapat tentangan luas dari kalangan politik dan agama Lebanon serta kelompok warga Lebanon yang berkumpul di Beirut untuk memprotesnya.

Ahmed Qablan, Mufti Jafari dari Lebanon dan salah satu ulama Sunni negeri ini, juga menilai perjanjian tersebut tidak sah dan membatasi kekuasaan dan kedaulatan Lebanon. Hassan Fazullah, perwakilan Hizbullah di parlemen Lebanon, juga menyebut perjanjian ini sebagai hadiah kepada musuh Israel dan menekankan opsi perlawanan bersenjata.