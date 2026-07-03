Baqaei: Para Tamu dari 100 Negara Siap Hadiri Pemakaman Ayatullah Khamenei

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ismail Baqaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, pada Kamis (2/7) dalam wawancara di televisi yang menjelaskan upacara perpisahan dan penguburan pemimpin revolusi Islam Iran yang syahid, mengatakan: Upacara perpisahan dan penguburan jenazah suci pemimpin syahid Revolusi Islam dianggap sebagai peristiwa bersejarah dan sangat penting, tidak hanya bagi bangsa Iran, tetapi juga bagi bangsa Iran. orang-orang di wilayah ini, umat Islam dan semua orang bebas di dunia.

Juru bicara badan diplomatik menyatakan: Sejumlah besar pejabat, tokoh dan kelompok masyarakat akan hadir pada upacara pemakaman dan perpisahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diplomat senior Iran ini mengatakan: Mulai Jumat pagi, pukul 08.00, upacara penghormatan dan perpisahan akan dimulai dengan kehadiran sejumlah besar tokoh dan kelompok populer. Upacara ini akan berlanjut hingga sekitar jam 12 siang. Sore harinya, mulai pukul 13:30 atau 14:00, pejabat tinggi negara dan tokoh politik akan berpartisipasi dalam upacara ini.

Baqaei melanjutkan: Secara total, kami akan kedatangan tamu dari sekitar seratus negara, termasuk tokoh, kepala negara, kepala parlemen, menteri luar negeri atau perwakilan khusus pemerintah, dan sejumlah besar tokoh dan kelompok masyarakat.

Ia juga mengatakan: Upacara perpisahan dan penghormatan akan dimulai besok, Jumat 3 Juli pukul 8 pagi dan akan berlanjut hingga malam hari.

Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam pertemuan mingguan dengan wartawan tentang kehadiran pejabat asing pada upacara pemakaman pemimpin yang syahid tersebut: Sejumlah besar negara, di berbagai tingkatan, termasuk para pemimpin, ketua parlemen dan menteri luar negeri, telah mengumumkan kesiapan mereka untuk menghadiri upacara ini. Pejabat dari seluruh negara tetangga akan hadir dalam upacara ini. Sejumlah besar negara di luar kawasan juga akan berpartisipasi.