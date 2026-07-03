Pemakaman pemimpin revolusi yang gugur merupakan pembaharuan kesetiaan bangsa Iran kepada wilayah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Hojjatoleslam Wal-Muslimin Mujtaba Zol-Nouri, dalam pertemuan ketiga Dewan Administrasi Provinsi Qom, yang diadakan dengan fokus pada koordinasi upacara pemakaman dan perpisahan "Imam Syahid Iran", ia menyampaikan apresiasinya atas upaya Gubernur Qom, para direktur eksekutif, pemerintah kota, dan kompleks layanan provinsi, dan menyatakan: Kompleks administrasi provinsi telah bekerja dengan sekuat tenaga dalam beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan upacara pemakaman agung pemimpin yang gugur dan telah mengambil langkah-langkah berharga untuk menjamu para peziarah dengan cara yang bermartabat.

Ia menambahkan: Upacara pemakaman pemimpin yang gugur bukanlah peristiwa biasa atau sekadar ritual formal, melainkan peristiwa langka dalam sejarah Revolusi Islam Iran dan Syiah, yang memiliki karakteristik unik dalam berbagai aspek.

Perwakilan warga Qom, Kahak, dan Jafarabad di Majelis Permusyawaratan Islam melanjutkan: Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemakaman, seorang tokoh agama yang berada dalam posisi sebagai wali dan pemimpin umat Islam telah mencapai status syahid, dan karakteristik ini telah menjadikan upacara ini sebagai peristiwa bersejarah dan tak tertandingi.

"Kehadiran warga dalam upacara ini bukanlah kehadiran seremonial atau terorganisir, melainkan muncul dari kecintaan, pengabdian, penghargaan, dan kesetiaan tulus mereka kepada pemimpin yang gugur sebagai syahid." Jalasnya.

Zolnouri mengatakan: Kehadiran masyarakat yang luas dalam upacara ini akan menjadi manifestasi rasa syukur, perayaan, kelanjutan jalan kepemimpinan, dan demonstrasi modal sosial sistem Islam.

Ia menambahkan: Karena alasan ini, pemerintah dan badan eksekutif juga bertanggung jawab untuk menyediakan semua fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk melayani masyarakat, karena prinsip komunitas ini didasarkan pada partisipasi sukarela dan rakyat.

Perwakilan rakyat Qom, Kohak, dan Jafarabad di Majelis Permusyawaratan Islam menyatakan: Selain aspek spiritualnya, upacara ini akan menyampaikan pesan yang jelas tentang kohesi nasional, kekuatan internal, dan dukungan rakyat terhadap sistem Islam kepada dunia dalam situasi kritis saat ini.

Ia mencatat: Kehadiran jurnalis dan media asing pada upacara ini akan menjadi kesempatan yang tepat untuk merefleksikan realitas masyarakat Iran dan memberikan tanggapan praktis terhadap propaganda musuh.

Zolnouri menyatakan: Upacara pemakaman pemimpin yang gugur bukan hanya perpisahan dengan tokoh terkemuka, tetapi juga pembaruan sumpah setia kepada pemimpin baru Revolusi Islam dan deklarasi kelanjutan jalan wilayah.

Ia menambahkan: Kepemimpinan sistem Islam saat ini berada di tangan seorang tokoh yang berpengalaman, berpengetahuan, sadar, dan menguasai sepenuhnya isu-isu domestik, regional, dan internasional, dan ini akan membawa perdamaian dan kepercayaan kepada masyarakat.

Perwakilan masyarakat Qom, Kohak, dan Jafarabad di Majelis Permusyawaratan Islam Iran melanjutkan: Kehadiran selama bertahun-tahun dalam berbagai tanggung jawab dan pemahaman tentang masalah-masalah negara telah memberikan kapasitas yang berharga untuk membimbing sistem Islam dalam kondisi kritis saat ini.

Ia menekankan: Dengan kehadiran mereka yang luas dalam upacara ini, masyarakat tidak hanya akan menghormati pemimpin yang gugur, tetapi juga menunjukkan dukungan dan persahabatan mereka dalam melanjutkan jalan provinsi.

Zolnouri mengatakan: Mengingat perkiraan kehadiran banyak orang, perlu untuk mengatur lalu lintas dan transportasi secara tepat waktu dan sesuai dengan kondisi lapangan sehingga, jika perlu, pembatasan dan rute lalu lintas dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi penduduk.

Ia menambahkan: Di beberapa tempat, dengan manajemen yang tepat, dimungkinkan untuk menyediakan kemungkinan kendaraan berada lebih dekat ke lokasi upacara sehingga para lansia, wanita, dan orang-orang dengan kekuatan fisik yang lebih rendah dapat menghadiri upacara dengan lebih mudah.

Perwakilan masyarakat Qom, Kohak, dan Jafarabad di Majelis Permusyawaratan Islam menyarankan: Kapasitas masyarakat juga dapat digunakan untuk mengangkut jamaah haji, dan orang-orang yang siap dapat secara sukarela ikut serta dalam pengangkutan peserta dengan mobil pribadi mereka.

Zolnouri menyatakan: Banyak orang akan menempuh jarak jauh untuk menghadiri upacara ini dan bahkan tiba di lokasi beberapa jam sebelum acara dimulai, oleh karena itu semua fasilitas harus disediakan untuk mengurangi kesulitan mereka.

Ia menambahkan: Pengelolaan yang cermat, pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi lapangan, dan pemanfaatan seluruh kapasitas masyarakat dan pelaksana akan membuka jalan bagi penyelenggaraan upacara bersejarah ini dengan cara yang paling megah.