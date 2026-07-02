“Pemakaman Ayatollah Khamenei, manuver kekuasaan dan pesan keteguhan rezim kepada kawasan dan dunia”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Jelang perpisahan bersejarah dan unik bagi pemimpin Revolusi Islam yang gugur, sebuah media Zionis dalam sebuah laporan meneliti dimensi upacara tersebut dan mengklaim bahwa Republik Islam akan menggunakan upacara tersebut, selain untuk pemakaman, untuk menunjukkan kekuatan organisasionalnya, kohesi nasional, dan untuk mengirimkan pesan tentang keberlanjutan dan kelangsungan rezim kepada negara-negara di kawasan tersebut.

i24news, yang berbasis di Jaffa, Tel Aviv, mengklaim di awal laporannya: "Persiapan akhir untuk pemakaman Ayatollah Syahid Seyyed Ali Khamenei sedang berlangsung di Iran; upacara tersebut, yang diperkirakan akan menjadi pemakaman terbesar dalam sejarah negara itu, akan berlangsung sekitar satu minggu dan dihadiri oleh puluhan juta warga Iran."

Laporan tersebut melanjutkan: "Iran menutup satu bab dan mempersiapkan bab-bab selanjutnya. Sekarang setelah kembalinya keadaan normal mencapai puncaknya, saatnya telah tiba untuk menguburkan Pemimpin Tertinggi Iran. Setelah banyak perdebatan, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei akhirnya memberikan izin untuk upacara tersebut, yang akan dimulai Sabtu depan, 4 Juli, tanggal yang mungkin dipilih bukan secara kebetulan.”

Media Zionis tersebut juga mengklaim: “Iran sedang mempersiapkan diri untuk sebuah acara besar, upacara terbesar dalam sejarahnya; sebuah upacara yang akan digunakan Iran untuk mengirim pesan kepada negara-negara di kawasan bahwa negara ini memiliki kemampuan untuk bangkit kembali bahkan setelah pukulan berat.”

Menurut laporan tersebut, upacara akan dimulai di Teheran, dan tiga hari kemudian, prosesi pemakaman akan berangkat ke kota suci Qom. Prosesi tersebut kemudian akan menuju Irak, di mana upacara akan diadakan di kota Najaf dan Karbala, dua kota suci bagi Syiah. Media tersebut selanjutnya mengklaim bahwa di akhir acara, pemimpin Iran akan dimakamkan di kota kelahirannya.

Media Zionis tersebut juga mencatat skala upacara tersebut, mengklaim bahwa para pejabat Iran telah mempersiapkan kehadiran sekitar 20 juta orang di Teheran, dan diperkirakan hampir 30 juta orang, setara dengan sekitar 30 persen dari populasi Iran, akan berpartisipasi dalam berbagai upacara. Media tersebut juga mengklaim bahwa 90 negara, delegasi, tokoh agama, dan lembaga telah mengkonfirmasi kehadiran mereka sejauh ini, dan bahwa 300 kelompok televisi telah diberikan izin untuk meliput upacara tersebut.

Laporan tersebut juga mengklaim bahwa 4.080 tempat parkir telah disiapkan untuk upacara tersebut, 200.000 pasukan telah dikerahkan, dan semua hal akan dilakukan di bawah pengawasan markas pusat khusus. Media tersebut juga mengklaim bahwa pasukan Basij dan Korps Garda Revolusi Islam akan bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan bagi upacara tersebut.

Di bagian lain laporannya, media tersebut mengklaim bahwa pesan-pesan promosi untuk upacara tersebut, yang diduga disiapkan dengan persetujuan (Ayatollah Seyyed) Mojtaba Khamenei, telah ditentukan sebelumnya dan akan mencakup slogan-slogan "Iran berjaya," "Iran benar," dan "Poros perlawanan lebih kuat dari sebelumnya."

Menurut media ini, nomor telepon bahkan telah diumumkan untuk menmberikan pelayanan kepada jutaan pelayat dan orang-orang akan menerima informasi yang diperlukan tentang layanan dan cara menghadiri upacara tersebut dengan menghubungi 9222 di Teheran.

Di akhir laporannya, media Zionis tersebut mengklaim bahwa meskipun telah dipublikasikan detail yang luas tentang upacara tersebut, satu pertanyaan yang belum terjawab masih tetap ada: apakah Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei akan hadir secara pribadi dalam upacara tersebut atau tidak; sebuah pertanyaan yang, menurut media ini, belum dijawab hingga saat ini.