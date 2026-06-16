Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip RT, Alexei Pushkov, senator Rusia dan anggota komite konstitusi Dewan Federasi negaranya, menekankan bahwa perang melawan Iran akan menjadi salah satu perang paling sia-sia dalam sejarah AS.

Ia menambahkan: Saya yakin bahwa perang Iran akan menempati posisi terkemuka di antara perang-perang paling sia-sia Amerika sepanjang sejarah negara tersebut.

Pushkov menyatakan bahwa Donald Trump, Presiden AS, akan menggambarkan perang melawan Iran sebagai kemenangan penuh untuk dirinya sendiri.

Ia menjelaskan bahwa alasan utama Trump untuk perang melawan Iran adalah untuk mencegah negara ini mencapai senjata nuklir. Padahal Teheran telah memberikan komitmen tersebut 11 tahun lalu selama kesepakatan nuklir dengan pemerintahan Obama, tetapi Trump keluar dari kesepakatan itu.

Pushkov mengatakan bahwa Iran masih mempertahankan cadangan uraniumnya dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan negara ini. Kekuatan rudal Iran tidak hancur dan kekuatan regional negara ini tidak melemah. Ini terjadi sementara Netanyahu sangat berkeinginan untuk mewujudkannya.