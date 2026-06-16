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Belarus: Posisi Israel Sangat Buruk; Holocaust Nyata Terjadi di Gaza

16 Juni 2026 - 11:47
News ID: 1827880
Source: ABNA
Belarus: Posisi Israel Sangat Buruk; Holocaust Nyata Terjadi di Gaza

Presiden Belarus, dengan mengkritik keras kejahatan rezim Zionis di Gaza, menggambarkan peristiwa yang terjadi di jalur ini sebagai Holocaust yang nyata.

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Alexander Lukashenko, Presiden Belarus, dalam wawancara dengan Al-Arabiya menekankan bahwa rezim Zionis harus lebih berhati-hati. Mereka secara praktis telah mendapatkan posisi yang sangat buruk di antara komunitas internasional karena pembunuhan warga sipil di Gaza.

Ia menambahkan: Peristiwa-peristiwa ini telah mendorong banyak orang untuk merenungkan sejarah dan sampai pada kesimpulan: Holocaust apa yang terjadi?! Bagaimana kita bisa berbicara tentang Holocaust yang selalu dibicarakan oleh orang Israel, sementara mereka telah membunuh begitu banyak orang, terutama wanita dan anak-anak? Mereka telah menghapus segalanya dari muka bumi dan berniat membangun tempat rekreasi di atas tulang-belulang manusia. Ini sama sekali tidak masuk akal.

Lukashenko menyatakan bahwa perang apa pun dapat memiliki konsekuensi tak terduga yang sulit diprediksi pada masa damai. Tindakan rezim Zionis di Gaza adalah Holocaust yang nyata. Dunia berbicara tentang Holocaust sambil melupakan bahwa kaum Zionis membunuh orang-orang tak berdosa.

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