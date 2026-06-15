Uni Eropa: Prioritas Saat Ini adalah Implementasi Cepat Kesepakatan Iran-AS

Menurut laporan koresponden Abna mengutip Al Jazeera, Kaja Kallas, pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa, menegaskan bahwa kesepakatan Teheran-Washington dapat dianggap sebagai sebuah terobosan.

Ia menambahkan, para menteri luar negeri Uni Eropa hari ini akan mengkaji cara-cara partisipasi dalam tahap berikutnya dari proses ini. Kami meminta semua pihak untuk menjunjung kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon serta melaksanakan gencatan senjata yang sesungguhnya.

Kallas menyatakan, implementasi yang cepat dan penuh dari ketentuan kesepakatan ini adalah prioritas. Pembukaan segera Selat Hormuz harus diizinkan.

Ia juga mengatakan, kebebasan berlayar di Selat Hormuz tanpa pengenaan biaya harus dipulihkan. Masalah ini penting untuk stabilitas kawasan dan ekonomi global. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi negosiasi yang lebih luas mengenai perdamaian dan keamanan di kawasan.

Sebelumnya, berbagai negara di seluruh dunia juga telah menyambut baik kesepakatan ini.