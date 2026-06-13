Turki dan Mesir Perluas Kerja Sama Militer Setelah 13 Tahun Hubungan Membeku

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Turki dan Mesir terus memperkuat hubungan militer setelah normalisasi hubungan kedua negara. Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan dimulainya latihan udara bersama dengan Mesir yang berlangsung sejak 4 Juni hingga 17 Juni 2026.

Menurut pernyataan resmi, latihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan tempur personel kedua negara serta memperkuat kemampuan melaksanakan operasi militer bersama dalam berbagai kondisi.

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Mesir, Gharib Abdel Hafez, mengatakan latihan ini melibatkan sejumlah pesawat tempur multiguna yang ditempatkan di beberapa pangkalan udara Mesir.

Tahap awal latihan mencakup pertemuan koordinasi dan pelatihan teoritis guna menyamakan konsep operasi tempur serta bertukar pengalaman di bidang militer.

Latihan ini merupakan bagian dari meningkatnya kerja sama pertahanan antara Ankara dan Kairo. Sebelumnya, pada 2025 kedua negara juga menggelar latihan angkatan laut "Sea of Friendship" (Laut Persahabatan) di kawasan Mediterania Timur setelah 13 tahun hubungan keduanya mengalami ketegangan politik.