Prancis: Iran dan AS Manfaatkan Kesempatan Mencapai Kesepakatan

Menurut laporan koresponden ABNA mengutip kantor berita Reuters, "Jean-Noël Barrot", Menteri Luar Negeri Prancis, pada hari Jumat mengimbau Iran dan AS untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengakhiri situasi saat ini dan mencapai kesepakatan perdamaian awal.

Barrot dalam wawancara dengan jaringan LCI mengatakan: "Kami meminta kedua belah pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri situasi yang tidak dapat ditoleransi dan tidak menghasilkan apa pun kecuali kekalahan bagi semua pihak."

Ia menambahkan: "Ini adalah pesan yang sama yang telah saya sampaikan kepada rekan saya dari Iran."

Menteri Luar Negeri Prancis juga mengumumkan bahwa ia telah berbicara pada Jumat pagi dengan Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Reuters akhirnya melaporkan bahwa pernyataan Barrot disampaikan saat seorang pejabat senior pemerintahan AS sebelumnya telah mengumumkan bahwa pencapaian kesepakatan antara Teheran dan Washington sudah dekat.