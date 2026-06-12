Penunjukan yang rapuh di kabinet Starmer; «Dan Jarvis» menjadi Menteri Pertahanan Inggris

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, di tengah krisis kepemimpinan Partai Buruh dan tekanan yang meningkat terhadap pemerintahannya, menunjuk «Dan Jarvis» sebagai menteri pertahanan baru.

Penunjukan ini terjadi beberapa jam setelah pengunduran diri mendadak «John Healey», menteri pertahanan sebelumnya, dan «Al Carns», menteri angkatan bersenjata, yang menunjukkan perpecahan mendalam di kabinet mengenai anggaran dan program investasi pertahanan.

«John Healey» pada hari Kamis mengundurkan diri melalui surat pedas kepada Starmer dan menyatakan bahwa program investasi pertahanan pemerintah «secara signifikan lebih rendah dari apa yang diperlukan untuk pertahanan dan keamanan negara pada masa berbahaya ini».