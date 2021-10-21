Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , “Lebih dari 250 teroris Daesh ditangkap di Afghanistan dalam satu bulan terakhir, yang kebanyakan dari mereka adalah bekas tahanan yang dibebaskan dalam beberapa bulan lalu,” kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid seperti dikabarkan Afghan Voice Agency (AVA), Kamis (21/10/2021).

Sementara itu, salah satu mantan komandan militer Afghanistan, Mohammad Sadeq Shinwari mengatakan badan-badan intelijen Taliban harus melacak dan menghancurkan tempat persembunyian Daesh.

“Jika ini tidak dilakukan, Daesh akan menjadi sebuah bahaya serius bagi keamanan Afghanistan,” tambahnya.

Rusia menyatakan kekhawatiran atas kehadiran teroris Daesh di Afghanistan Utara. Negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia, telah melakukan latihan militer di dekat perbatasan Afghanistan dan Tajikistan.

Presiden Vladimir Putin mengaku khawatir atas kehadiran Daesh di dekat perbatasan negara-negara Asia Tengah. Dia meminta peningkatan keamanan di daerah yang berbatasan dengan Afghanistan. (RM)