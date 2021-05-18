Militer Israel: Sejumlah Roket Ditembakkan dari Lebanon

Menurut Kantor Berita ABNA, Radio Militer Israel, Galei Tzahal, Senin (17/5/2021) malam melaporkan, pemerintah Israel memerintahkan supaya bungker di distrik-distrik yang berdekatan dengan perbatasan Lebanon, dibuka.

Israel mengumumkan antara 5-7 roket ditembakkan dari Lebanon ke arah wilayah pendudukan, namun Tel Aviv mengklaim semua roket gagal mencapai target dan jatuh di wilayah Lebanon sendiri.

Namun sejumlah laporan menyebutkan beberapa roket menghantam wilayah Misgav Am di utara Israel, dekat perbatasan Lebanon.

Selain itu, sejumlah media mengabarkan terdengarnya suara sirene peringatan bahaya di utara wilayah pendudukan. (HS)