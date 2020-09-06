Iran Aktualita 6 September 2020

Menurut Kantor Berita ABNA, Selain itu, Iran membuka sekolah untuk tahun ajaran baru, Iran mengecam penghinaan Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo, Iran dan Rusia akan memproduksi vaksin Corona bersama, pernyataan Menlu Iran bahwa normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis lebih menyengsarakan Palestina, statemen Araqchi bahwa pencabutan sanksi sebagai jalan penyelamatan JCPOA dan Iran Pamerkan Radar Kashef-99.

Perspektif Rahbar Soal Normalisasi Hubungan UEA dengan Rezim Zionis

Ayatullah al-udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Selasa (01/09/2020) pagi dalam konferensi video yang bertepatan dengan Pertemuan Pendidikan Ke-34, mengatakan, "Dalam analisis yang jelas tentang proses normalisasi dengan rezim Zionis, mereka menjelaskan tujuan dan konsekuensi jahat dari membangun hubungan yang memalukan antara Uni Emirat Arab dan rezim kriminal Israel."

Dalam hal ini, Ayatullah Khamenei menyayangkan kerja sama pemerintah UEA dengan tindakan brutal rezim Zionis dan elemen jahat Zionis di pemerintahan AS yang bertentangan dengan kepentingan dunia Islam dan kawasan.

Rahbar menyebut langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap dunia Islam, dunia Arab dan kawasan. Menurutnya, "Tentu saja, situasi ini tidak akan bertahan lama, tetapi stigmanya akan tetap ada di dahi mereka yang melupakan perampasan negara dan penggusuran bangsa Palestina sesrta membuka kaki Zionis di kawasan."

Amerika Serikat berupaya membangun hubungan diplomatik dan ekonomi terbuka antara Zionis Israel dan dunia Arab untuk melegitimasi posisi rezim Zionis di dunia Arab dan umat Islam. Strategi ini mengejar dua tujuan:

Tujuan pertama, mengurangi pentingnya “wacana Muqawama dan Perlawanan” dan menggantinya dengan proses normalisasi dalam bentuk proyek Kesepakatan Abad.

Tujuan kedua, runtuhnya secara perlahan dan lunak ekonomi dan keamanan dari negara-negara yang memiliki hubungan dengan rezim Zionis dalam jangka menengah dan panjang.

Namun, sejarah kontemporer kawasan ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang mencapai stabilitas politik dan ekonomi serta keamanan melalui hubungan dengan rezim Zionis Israel, dan sebaliknya, mereka justru berada di jalur disintegrasi dan kehancuran internal.

Sekolah di Iran Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Lonceng awal tahun ajaran baru di Iran dibunyikan hari Sabtu (5/9/2020) dalam sebuah konferensi video dengan kehadiran Presiden dan Menteri Pendidikan sebagai simbol dibukanya sekolah untuk para siswa dan siswi di negara ini.

Di awal acara, Menteri Pendidikan Iran, Mohsen Haji Mirzaei mempresentasikan laporan kinerja kementerian ini dan langkah-langkah yang direncanakan untuk tahun ajaran baru di masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani menyampaikan pidatonya menyambut tahun ajaran baru.

Tahun ajaran baru di Iran dimulai dua pekan lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya untuk menutupi kekurangan masa pendidikan tahun lalu akibat penyebaran wabah Covid-19 di negara itu.

Lebih dari 15 juta siswa dan siswi Iran menghadiri pendidikan di 110.000 sekolah dengan protokol kesehatan.

Dari jumlah ini, sekitar 1.300.000 orang adalah siswa dan siswi kelas satu sekolah dasar.

342/





