Renovasi Haram Imam Ali as di Kota Najaf

Menurut Kantor Berita ABNA, renovasi kompleks Haram Imam Ali as di kota Najaf Irak terus berlanjut. Kompleks Haram Imam pertama umat Islam Syiah tersebut mengalami perluasan disebabkan semakin membludaknya peziarah yang mendatangi makam tersebut setiap harinya. Ribuan peziarah dari berbagai negara berziarah ke makam Imam Ali as setiap harinya dan disebutkan setiap tahunnya total jutaan peziarah dari berbagai negara memasuki kota Najaf.