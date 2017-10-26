Dalam pertemuan tersebut Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyebut persatuan berbagai suku dan etnis dan dukungan pemerintah Irak kepada pasukan relawan dan para pemuda Mukmin serta pemberani Irak sebagai rahasia dan kunci kemenangan-kemenangan terbaru dalam menghadapi kelompok teroris takfiri Daesh (ISIS) dan para pendukungnya.

Rahbar juga menyatakan dukungannya kepada langkah-langkah pemerintah Irak untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial negara ini. Ayatullah Khamenei menyebut Irak sebagai negara penentu dan penting di dunia Arab.

Ayatullah Khamenei lebih lanjut menyatakan dukungannnya kepada upaya pemerintah Irak untuk memperluas hubungan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara di kawasan.

Sementara itu, PM Irak dalam pertemuan tersebut menyinggung upaya rakyat dan para pemuda negaranya untuk menjaga persatuan dan mempertahankan integritas teritorial Irak.

Al-Abadi mengatakan, dengan penuh ketelitian, kami menjaga persatuan dan integritas Irak. Seperti halnya yang telah kami katakan kepada saudara-saudara kami di Kurdistan, lanjutnya, kami tidak akan membiarkan bahaya pemisahan wilayah mengancam Irak.

PM Irak mengucapkan terimakasih dengan tulus atas dukungan Iran kepada Irak dalam menumpas Daesh.

"Kami berusaha untuk memperluas hubungan dan aktivitas dengan Republik Islam Iran dengan penuh semangat dan antusiasme," pungkasnya.