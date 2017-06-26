Suasana Shalat Idul Fitri di Kota Urmiyah Iran

Menurut Kantor Berita ABNA, berbeda dengan umat Islam di tanah air, umat Islam Iran menyelenggarakan shalat Idul Fitri pada senin (26/6) karena di Iran 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari senin 26 Juni 2017. Berikut ini suasana penyelanggaran shalat Idul Fitri di kota Urmiyah Iran dengan imam Hujjatul Islam wa Muslimin Sayid Mahdi Quraisyi, wakil Wali Fakih untuk provinsi Azerbaijan Barat di Mushalla Imam Khomeini.