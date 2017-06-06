Warga Masyhad Hadiri Majelis Haul Wafatnya Imam Khomeini ra

Menurut Kantor Berita ABNA, Tanggal 14 Khordad, bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2017, adalah peringatan ke-28 wafatnya Imam Khomeini, Pendiri Republik Islam Iran. Bangsa Iran dan seluruh pendukung pemikiran Imam Khomeini di hari ini mengenang tokoh besar tersebut dan perjuangannya.

Berikut ini majelis peringatan wafatnya Imam Khomeini yang terselenggara di Husainiyah Farsandan_e Syahid di kota Masyhad, Republik Islam Iran. Dihadapan ribuan warga setempat, Hujjatul Islam wa Muslimin Raisi menyampaikan orasinya.