Galeri Foto: Suasana Seminar “Manuskrip Al-Qur’an Kuno dalam Sejarah Al-Qur’an: Belajar dari Mushaf Mashhad Razavi” di Jakarta

Seminar internasional bertajuk “Ancient Qur’anic Manuscripts in the History of the Qur’an (Learning from the Mashhad Razavi Manuscript)” atau “Manuskrip Al-Qur’an Kuno dalam Sejarah Al-Qur’an: Belajar dari Mushaf Mashhad Razavi” akan diselenggarakan secara offline dan daring pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Seminar ini diselenggarakan melalui kerja sama Khatamun Nabiyin (KN), Cinta Kasih Fatimah Foundation (CKF), KHATAM, Universitas PTIQ Jakarta, Kementerian Agama RI dan Muassasah Aalulbait yang dipimpin oleh Ayatullah Sayyid Jawad Syahrestani. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar dalam bidang studi Al-Qur’an, filologi, serta sejarah manuskrip Islam dari dalam dan luar negeri.

Kode berita: 1884265