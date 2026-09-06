Galeri Foto: Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-40 Digelar di Qom (2)

Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-40 digelar di Qom pada Sabtu pagi (29/8) dengan dihadiri para cendekiawan, akademisi, serta tokoh dari lingkungan hauzah dan universitas. Konferensi ini bertujuan mengkaji gagasan-gagasan pembangunan peradaban dan tata kelola pemerintahan dalam kerangka persatuan Islam, dengan fokus pada pembahasan “rekonstruksi identitas umat” dan “penguatan kekuatan peradaban”, berdasarkan pemikiran Imam Syahid Ayatullah Khamenei.

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