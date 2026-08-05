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Galeri Foto: Pelayanan Penuh Cinta kepada Para Peziarah Arbain di Perbatasan Chazabeh

Jalan kaki Arba’in Husaini, sebagai pertemuan keagamaan terbesar di dunia, setiap tahun menggerakkan jutaan pecinta dan pengikut Ahlulbait as dari berbagai negara menuju Karbala . Bersamaan dengan tibanya hari-hari Arba’in Husaini, maukib Yayasan Mustadh‘afan di perbatasan Chazabeh juga, bersama para pelayan lainnya, siap memberikan pelayanan kepada para peziarah Aba Abdillah al-Husain a.s. secara penuh waktu, siang dan malam. Layanan yang diberikan mencakup penyambutan dan konsumsi, pelayanan kesehatan, penginapan serta program-program budaya.

5 Agustus 2026 - 20:11
Kode berita: 1849034

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