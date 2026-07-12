Galeri Foto: Kehadiran Warga yang Berduka Menziarahi Makam Suci Pemimpin Syahid Revolusi di Riwaq Dar al-Dzikr

Setelah diselenggarakannya upacara pemakaman Ayatullah al-Uzma Syahid Sayyid Ali Khamenei dan para syahid dari keluarga beliau di Riwaq Dar al-Dzikr, Haram Suci Imam Ridha a.s., sejak petang hari ini, Jumat (10/7) kesempatan ziarah bagi masyarakat yang berduka telah dibuka. Kerumunan para pencinta Ayatullah Khamenei pun hadir di Riwaq Dar al-Dzikr untuk menziarahi makam suci Pemimpin Syahid Revolusi.

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