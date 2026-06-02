Galeri Foto: Kunjungnan Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat Lembaga Kepresidenan di Kantor Berita ABNA

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Habib Abbasi, Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat Lembaga Kepresidenan, mengunjungi Kantor Berita Internasional ABNA pada Sabtu malam. Saat mengunjungi berbagai departemen kantor berita tersebut, ia mendapat informasi tentang kegiatan media keagamaan dan internasional ini di bidang penyampaian berita yang berkaitan dengan pengikut mazhab Ahlulbait as di dunia dalam berbagai bahasa.