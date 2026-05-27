Galeri Foto: Aktivis Armada Global Sumud Disambut Meriah di Bandara Cape Town

Para aktivis Armada Global “Sumud” mendapat sambutan luas dari masyarakat setibanya di Bandara Internasional Cape Town, Afrika Selatan, pada malam sebelumnya.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait– ABNA – kedatangan para aktivis tersebut disambut oleh warga, aktivis sosial, dan para pemimpin agama. Suasana penyambutan berlangsung penuh semangat dengan seruan “Free Palestine” atau “Palestina Merdeka”.

Dalam penyambutan tersebut, turut hadir sejumlah perwakilan dari Lembaga Syiah Ahlulbait Afrika Selatan yang menyampaikan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina dan para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Armada Global Sumud.