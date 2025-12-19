Galeri Foto: Peluncuran 50 Karya Riset Lembaga Internasional Ahlulbait di Bidang Life Style, Pemetaan Kondisi Syiah, dan Terjemahan

Lembaga Internasional Ahlulbait melalui Deputi Ilmiah dan Kebudayaan, pada Rabu pagi (17/12), meluncurkan 50 karya riset dalam delapan bahasa internasional. Karya-karya tersebut mencakup kategori life style, pemetaan kondisi komunitas Syiah di berbagai negara, serta penerjemahan karya-karya keilmuan. Dalam acara ini juga diperkenalkan basis data pemetaan kondisi Syiah (situational research platform), serta dilakukan pemberian penghargaan kepada para peneliti unggulan yang berkontribusi dalam proyek-proyek ilmiah tersebut.

