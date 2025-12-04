Galeri Foto: Peringatan Hari Mahasiswa dengan Kehadiran dan Pidato Ayatullah Ramezani

Upacara peringatan Hari Mahasiswa digelar pada Kamis dengan kehadiran dan pidato Ayatullah Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait as, di Aula Imam Musa Shadr, Universitas Agama dan Mazhab Qom, kota Qom.

Acara ini diselenggarakan dengan tujuan menghormati peran strategis mahasiswa serta menegaskan misi penting mereka dalam sistem Republik Islam, khususnya dalam bidang keilmuan, sosial, dan ideologis.