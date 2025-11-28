Galeri Foto: Majelis Ma‘arif Fathimiyah di Wilayah Zaria, Nigeria

Umat Islam Syiah dan para pecinta Ahlulbait as di wilayah Zaria, Nigeria, memperingati hari-hari Fathimiyah dan haul kesyahidan Fatimah az-Zahra dengan menggelar majelis ma‘arif (majelis keilmuan dan spiritual).

Acara ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, yang dengan penuh kecintaan kepada Ahlulbait as memperingati duka cita atas kesyahidan Sayyidah Fathimah sa, disertai pembacaan doa, ratapan, serta penyampaian nilai-nilai keteladanan beliau dalam kehidupan umat.