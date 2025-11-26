Galeri Foto: Majelis Duka Syahadah Sayidah Fatimah sa di Masjid al-Zahra, Amerika Serikat

Majelis duka memperingati syahadah Fatimah al-Zahra digelar di Masjid al-Zahra Michigan, Amerika Serikat. Acara ini diisi dengan ceramah Sayyid Ali Ja'fari serta lantunan doa oleh para pecinta Ahlulbait as.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA — Sejumlah warga Syiah dan para pecinta wilayah Amirul Mukminin Ali as berkumpul untuk menunaikan majelis duka dan mengenang kesyahidan Sang Sayidah Dua Alam. Acara berlangsung khidmat dan sarat nuansa spiritual, dengan penekanan pada nilai keteguhan, keadilan, dan keteladanan Fatimah Zahra sa.

Majelis tersebut menegaskan bahwa budaya Ahlulbait as tetap hidup dan mengakar di kalangan Muslim Syiah, bahkan di tengah masyarakat Amerika Serikat, sebagai bentuk kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad saw.