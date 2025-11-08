  1. Home
Suasana Pawai 13 Aban, Hari Anti Arogansi Global di Isfahan Iran

Pawai Yaumullah 13 Aban, “Hari Nasional Perlawanan terhadap Arogansi Global,” digelar Selasa pagi (4/11) di kota Isfahan.

8 November 2025 - 08:41
News ID: 1747741

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pawai Yaumullah 13 Aban, “Hari Nasional Perlawanan terhadap Arogansi Global,” digelar Selasa pagi (4/11) di kota Isfahan, bertepatan dengan hari-hari mengenang kesyahidan Sayidah Fatimah Zahra sa, dengan slogan: “Bersatu dan Teguh Melawan Arogansi.” 13 Aban di Iran juga diperingati sebagai Hari Mahasiswa. 

