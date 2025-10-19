Galeri Foto: Dari Asia hingga Afrika; Suara Persatuan Dunia untuk Anak-Anak Palestina

Konferensi Internasional ke-8 Solidaritas dengan Anak dan Remaja Palestina digelar pada 11 Oktober 2025 di Gedung Konferensi Internasional Tehran, Republik Islam Iran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi Internasional ke-8 Solidaritas dengan Anak dan Remaja Palestina digelar pada 11 Oktober 2025 di Gedung Konferensi Internasional Tehran, Republik Islam Iran. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, aktivis budaya, serta para cendekiawan dunia Islam. Forum tersebut menyuarakan pesan bersama bagi dunia: pembelaan atas hak-hak anak-anak Palestina yang menjadi korban penjajahan harus menjadi tanggung jawab kemanusiaan bersama.