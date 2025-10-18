Galeri Foto: Di Sela-Sela Konferensi: Solidaritas Global untuk Anak-Anak Palestina

Di sela Konferensi Internasional ke-8 untuk Solidaritas dengan Anak dan Remaja Palestina, sejumlah peserta membuat lukisan bertema anak-anak Palestina.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Di sela-sela Konferensi Internasional ke-8 untuk Solidaritas dengan Anak dan Remaja Palestina yang digelar pada 11 Oktober 2025 di Gedung Konferensi Internasional Tehran, para tamu dan pengunjung meluangkan waktu untuk membuat lukisan bertema anak-anak Palestina dan tokoh-tokoh inspiratif seperti Syahid Haj Qassem Soleimani. Suasana tersebut menghadirkan nuansa kemanusiaan yang hangat dan menampilkan gambaran nyata solidaritas global bagi anak-anak Palestina yang menjadi korban penjajahan.