Galeri Foto: Aksi Massa “Ana ‘Ala al-‘Ahd” di Tehran

Aksi massa bertajuk “Ana ‘Ala al-‘Ahd” (Aku tetap pada janji) digelar pada Kamis (9/10) di Lapangan Imam Husain as Teheran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Aksi massa bertajuk “Ana ‘Ala al-‘Ahd” (Aku tetap pada janji) digelar pada Kamis (9/10) di Lapangan Imam Husain as Teheran untuk memperingati satu tahun kesyahidan para pemimpin dan komandan perlawanan — Sayyid Hasan Nasrallah, Sayyid Hasyim Shafiyuddin, dan Abbas Nilforoushan.