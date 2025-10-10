Galeri Foto: Aksi Massa di Isfahan untuk Mendukung Konvoi Sumud

Menyusul serangan brutal dan biadab rezim Zionis terhadap kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan Konvoi Sumud serta upaya rezim tersebut menghalangi sampainya pasokan vital kepada rakyat tertindas Gaza, pada Kamis malam (9/10) aksi demonstrasi besar-besaran digelar di Lapangan Imam Husain di kota Isfahan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul serangan brutal dan biadab rezim Zionis terhadap kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan Konvoi Sumud serta upaya rezim tersebut menghalangi sampainya pasokan vital kepada rakyat tertindas Gaza, pada Kamis malam (9/10) aksi demonstrasi besar-besaran digelar di Lapangan Imam Husain di kota Isfahan. Para peserta aksi, sambil menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan kemanusiaan Konvoi Sumud, dengan tegas mengecam tindakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional yang dilakukan oleh rezim Zionis, serta menyerukan tekanan dari masyarakat internasional untuk mengakhiri blokade Gaza.