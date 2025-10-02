  1. Home
Galeri Foto: Peringatan Satu Tahun Syahidnya Sayyid Hassan Nasrallah di Haram Sayidah Maksumah sa Qom

Peringatan satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah digelar pada hari Minggu (28/9) dengan sambutan Ayatullah Khatami.

2 Oktober 2025 - 06:09
News ID: 1733856

Kantor Berita Internasional Ahlulbait  -ABNA- Peringatan satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah digelar pada hari Minggu (28/9) dengan sambutan Ayatullah Khatami, yang mewakili kantor Pemimpin Tertinggi dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, di Shabestan Imam Khomeini ra di Haram Sayidah Fatimah Maksuma sa di kota Qom Iran. Sejumlah ulama besar hadir dalam majelis ini. 

