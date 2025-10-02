Galeri Foto: Peringatan Satu Tahun Syahidnya Sayyid Hassan Nasrallah di Haram Sayidah Maksumah sa Qom

Peringatan satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah digelar pada hari Minggu (28/9) dengan sambutan Ayatullah Khatami.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Peringatan satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah digelar pada hari Minggu (28/9) dengan sambutan Ayatullah Khatami, yang mewakili kantor Pemimpin Tertinggi dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, di Shabestan Imam Khomeini ra di Haram Sayidah Fatimah Maksuma sa di kota Qom Iran. Sejumlah ulama besar hadir dalam majelis ini.