Galeri Foto: Peringatan Satu Tahun Syahidnya Sayyid Hassan Nasrallah di Haram Sayidah Maksumah sa Qom
Peringatan satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah digelar pada hari Minggu (28/9) dengan sambutan Ayatullah Khatami.
2 Oktober 2025 - 06:09
News ID: 1733856
Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Peringatan satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah digelar pada hari Minggu (28/9) dengan sambutan Ayatullah Khatami, yang mewakili kantor Pemimpin Tertinggi dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, di Shabestan Imam Khomeini ra di Haram Sayidah Fatimah Maksuma sa di kota Qom Iran. Sejumlah ulama besar hadir dalam majelis ini.
