Galeri Foto: Majelis Peringatan Satu Tahun Kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah di Pinggiran Kota Beirut

Warga Lebanon memperingati satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah di berbagai penjuru kota.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Acara peringatan satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah dan Sayyid Hashem Safi al-Din, sekretaris jenderal gerakan Hizbullah Lebanon, digelar pada hari Sabtu (27/9), dihadiri oleh banyak warga negara Lebanon dan para pendukung Front Perlawanan di pinggiran selatan Beirut, ibu kota Lebanon.