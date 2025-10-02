Galeri Foto: Majelis Peringatan Hari Kesyahidan Sayid Hassan Nasrallah di Ibu Kota Irak

Genap satu tahun pasca terbunuhnya Sayid Hassan Nashrallah. Majelis peringatan tidak hanya digelar di berbagai kota di Lebanon tapi juga disejumlah negara tetangga, tidak terkecuali Irak.
2 Oktober 2025 - 04:38
Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Majelis peringatan satu tahun kesyahidan Sayyid Hassan Nasrallah, mendiang Sekretaris Jenderal Hizbullah di Lebanon, digelar di Lapangan Tahrir di ibu kota negara, Baghdad, dengan dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat Irak.
