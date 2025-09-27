Galeri Foto: Suasana Pemakaman Syuhada Hizbullah di Dahieh Beirut

Pemakaman Syuhada Hizbullah di Dahieh Lebanon setiap malam sering mendapat kunjungan peziarah, baik dari keluarga maupun dari warga setenpat yang simpatik dengan perjuangan Hizbullah.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah adalah organisasi Islam Syiah yang berpengaruh secara politik dan mengendalikan angkatan bersenjata paling kuat di Lebanon. Sejak awal pembentukannya, organisasi ini sering berkonfronntasi langsung dengan tentara Israel di Lebanon Selatan. Berikut pemakaman syuhada Hizbullah di Beirut. Banyak tokoh penting Hizbullah di makamkan di pemakaman ini. Diantaranya Syahid Ali Karaki dan Syahid Muhammad Habib Khaer al-Din yang turut gugur dalam operasi militer Israel yang menewaskan Sayid Hasan Nashrullah.