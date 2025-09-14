Galeri Foto: Eksodus Besar-besaran Warga Palestina dari Gaza Utara

Israel kembali memaksa warga Gaza untuk mengungsi dari Gaza Utara ke Selatan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Proses migrasi warga Palestina dari Gaza utara ke selatan dan daerah aman terus berlanjut. Laporan menunjukkan bahwa banyak dari pengungsi ini menghadapi kekurangan air, makanan, dan tempat tinggal yang parah di rute yang panjang dan berbahaya, dan komunitas internasional telah memperingatkan konsekuensi dari perpindahan paksa ini.