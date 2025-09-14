Galeri Foto: Suasana Perayaan Maulid Nabi dan Wiladah Imam Shadiq di Husainiyah Imam Khomeini di Teheran

Ulama Sunni dan Syiah dari berbagai negara turut hadir pada perayaan maulid Nabi di Husainiyah Imam Khomeini di Teheran Iran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dan wiladaha Imam Shadiq as digelar di Husainiyah Imam Khomeini di Teheran Iran yang dihadiri oleh keluarga para syuhada perang 12 hari dengan Israel dari berbagai penjuru negeri, berbagai lapisan masyarakat, serta para tamu dari Konferensi Internasional Persatuan Islam yang terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim Sunni dan Syiah.